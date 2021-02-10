Keban İmam Hatipler Derneğinden öğrencilere hazırlık kitabı desteği
10.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:48
Keban İmam Hatipler Derneği üniversiteye hazırlanan gençlere 210 hazırlık kitabı desteği sundu.
Keban İmam Hatipler Derneği üniversiteye hazırlanan gençlere 210 hazırlık kitabı desteği sundu.
Dernek tarafından temin edilen 210 üniversiteye hazırlık kitabı Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü teslim edildi.
Dernek başkanı Veysel Doğan, amaçlarının ilçede eğitim gören öğrencilere üniversite sınavına hazırlanırken destek sağlamak olduğunu söyledi.
Doğan, "Bu kitaplar inşallah öğrencilerimizin eğitimine katkı olur." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan