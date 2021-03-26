Keban ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı" yapıldı
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Keban ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı" yapıldı

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban ilçesinde 'Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı' yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

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Elazığ'ın Keban ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

2020 yılı kasım ayında yapılması gereken, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen olağan meclis toplantısı Keban Kaymakamı Hasan Akbulut başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Kaymakam Akbulut, yaptığı konuşmada, muhtarlar tarafından talep edilen konuların ve sorunların zaman içerisinde çözümüyle ilgili çalışacaklarını söyledi.

Birliğin 2019 yılı faaliyet programı ile 2021 yılı tahmini bütçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sadi Oruç ve Birlik Saymanı Samet Bayır tarafından okundu.

Bütçe, muhtarların oylarına sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, İl Genel Meclis Üyesi Muzaffer Bulut da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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