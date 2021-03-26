Keban Genç Kızılay'dan ağaç dikme etkinliği
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Genç Kızılay İlçe Temsilciliği, ağaç dikme etkinliği düzenledi.
Keban Genç Kızılay İlçe Temsilciliği, ağaç dikme etkinliği düzenledi.
Keban Genç Kızılay İlçe Temsilciliği ve üyeleri Orman Haftası dolaysıyla Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünden temin ettikleri fidanları düzenledikleri etkinlikle Nimri Dağında dikti.
Genç Kızılay İlçe Temsilcisi Ayşenur Doğan, "Arkadaşlarımızla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. İlçemiz için hayırlı olur inşallah." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan