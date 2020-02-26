: Keban-Der'in tanıtımı yapıldı

26.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:06

Keban'da kurulan Keban-Derneği'nin (Keban-Der) tanıtımı yapıldı.

İl merkezinde kurulan Keban-Der'in tanıtımı bir tesiste toplantı düzenlendi.

Dernek başkanı Ferhat Emre, yaptığı açıklamada, Keban'ın tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, sıcakkanlı, misafirperver insanı, Elazığ ekonomisine sunduğu katkı ile önemli bir ilçe olduğunu söyledi.

İlçenin bu potansiyelini tam olarak yansıtamadığını ifade eden Emre, "Kurduğumuz bu dernek ile bahsettiğimiz güzellikleri gerek Elazığ'da gerekse Elazığ dışında anlatmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Bu süreçte çok değerli Kebanlıların, Elazığlıların, saygıdeğer kamuoyunun yanımızda olacağına inancımız tamdır." dedi.

Özelde Keban'ın genelde ise Elazığ'ın sosyal, kültürel, ekonomik problemlerine, sorunlarına dahil olmayı düşündüklerini dile getiren Emre, "Bizler sivil toplum örgütlerinin gücüne inanıyoruz." diye konuştu.

Emre, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi.

Derneğin kuruluş başvurusunda geçici başkanlığa Ferhat Emre getirilirken, yönetim kurulunda ise İbrahim Bahşi, Diren Ercan, Arif Çakmak, Ziyaddin Seçkin, Bayram Tuncel, Ayhan Şimşek yer alıyor.

Kaynak: AA

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