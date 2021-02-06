Keban'dan Rusya'ya alabalık ihracatı

Keban ilçesinden Rusya'ya alabalık ihracatı gerçekleştiriliyor.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl toplam 3 bin 200 ton alabalık ihracatı gerçekleştirildi.

Keban ilçesinden Rusya'ya yapılan 149. alabalık ihracat tırı uğurlandı.

Uğurlamaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Yücel Doğan katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan