Keban'da yuvasından düşen güvercin yavrusu yeniden yerine yerleştirildi
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Keban'da yuvasından düşen güvercin yavrusu yeniden yerine yerleştirildi

Keban'da yuvasından düşen güvercin yavrusu yeniden yerine yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban ilçesinde yuvadan düşen güvercin yavrusu, Fırat EDAŞ ekibi tarafından yeniden yuvasına yerleştirildi.

Keban ilçesinde yuvadan düşen güvercin yavrusu, Fırat EDAŞ ekibi tarafından yeniden yuvasına yerleştirildi.

Kallar Mahallesi 15 Temmuz Meydanı'nda Keban Belediyesi hizmet binasında klima arkasında bulunan yuvadan bir güvercin yavrusu düştü.

Düşen güvercin yavrusunu bir kedinin kapmak üzere olduğunu gören vatandaşlar, güvercini muhafaza altına alarak Fırat EDAŞ ekibinden yardım istedi.

Ekip, güvercin yavrusunu yeniden yuvasına bıraktı.

Keban'da yuvasından düşen güvercin yavrusu yeniden yerine yerleştirildi
Keban'da yuvasından düşen güvercin yavrusu yeniden yerine yerleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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