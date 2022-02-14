Keban'da yollardaki merdivenlere güvenlik amaçlı korkuluk yapılıyor - Haberler
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Keban'da yollardaki merdivenlere güvenlik amaçlı korkuluk yapılıyor

AA, Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da yollardaki merdivenlere güvenlik amaçlı korkuluk yapılıyor

Keban Belediyesi ilçede yürüttüğü çevre düzenlemesi kapsamında yollardaki merdivenlere güvenlik amaçlı korkuluk yapıyor.

Keban Belediyesi ilçede yürüttüğü çevre düzenlemesi kapsamında yollardaki merdivenlere güvenlik amaçlı korkuluk yapıyor.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı, daha önce merdivenlere mermer döşendiğini belirterek, şimdi ise düşmeye karşı önlem amaçlı korkuluk yapıldığını aktardı.

Çalışmalardan dolayı personele teşekkür eden Atlı, çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Fethiye Atlı, Güncel, Haberler

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