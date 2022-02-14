Keban'da yollardaki merdivenlere güvenlik amaçlı korkuluk yapılıyor
AA, Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban Belediyesi ilçede yürüttüğü çevre düzenlemesi kapsamında yollardaki merdivenlere güvenlik amaçlı korkuluk yapıyor.
Keban Belediyesi ilçede yürüttüğü çevre düzenlemesi kapsamında yollardaki merdivenlere güvenlik amaçlı korkuluk yapıyor.
Belediye Başkanı Fethiye Atlı, daha önce merdivenlere mermer döşendiğini belirterek, şimdi ise düşmeye karşı önlem amaçlı korkuluk yapıldığını aktardı.
Çalışmalardan dolayı personele teşekkür eden Atlı, çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını diledi.
AA / Pirhasan Doğan - Güncel