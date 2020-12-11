Keban'da yağmur duası yapıldı
11.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:11
Keban ilçesinde camilerde cuma namazı sonrasında kuraklığa karşı yağmur duası yapıldı.
Keban ilçesinde camilerde cuma namazı sonrasında kuraklığa karşı yağmur duası yapıldı.
Keban Yusuf Ziya Paşa Cami İmam Hatibi Mehmet Özdemir, cuma namazından sonra cemaate çağrıda bulunarak, yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duası yapılacağını söyledi.
Daha sonra Özdemir hatipliğinde camide toplu halde cemaatle yağmur duası edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan