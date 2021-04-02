Keban'da vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı
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Keban'da vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da vatandaşla buluşma toplantısı yapıldı

Keban ilçesinde vatandaşla buluşma toplantısı gerçekleştirildi.

Keban ilçesinde vatandaşla buluşma toplantısı gerçekleştirildi.

Keban Kaymakamlığınca Denizli köyünde yapılan toplantıda konuşan Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, bu toplantılarla mahalle ve köylerdeki sorunları yerinde tespit ederek, kısa sürede çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Toplantıda, köy muhtarı Bünyamin Kıratlı ve köylüler, sorun, istek ve taleplerini aktardı.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Özel İdare Müdürü Sadi Oruç da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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