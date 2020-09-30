Keban'da üreticiye tohum desteği verildi
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Keban'da üreticiye tohum desteği verildi

30.09.2020 10:23 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:26
Keban'da üreticiye tohum desteği verildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde çiftçiye yem bitkisi tohum desteği verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde çiftçiye yem bitkisi tohum desteği verildi.

Keban Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'un katkılarıyla ilçede devlet destekli yem bitkisi tohumlarını dağıtmaya başladıklarını söyledi.

Çayır mera ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçinin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla uzun yıllardan bu yana yem bitkileri destekleme faaliyetlerinin uygulandığını ifade eden Seçkin, "Keban ve köylerinde kaba yem ihtiyacının düşük maliyetler ile karşılanmasıyla sürdürülebilir ve karlı bir hayvansal üretim yapılabilecek." dedi.

Seçkin, bu nedenle mevcut hayvan varlığının kaba yem ihtiyacını karşılaması için yem bitkileri ekim alanlarının ve verimlerinin arttırılmasının zorunluluk haline geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Keban'da hayvansal üretimde sürdürülebilir bir model oluşturmak adına son yıllarda birçok çalışma yürütmekteyiz. Bu kapsamda 2021 üretim sezonunda kullanılmak üzere Keban'da toplam 4 ton Macar fiği,2 ton yem bezelyesi bitkisi tohumu çiftçilerimize dağıtılmıştır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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