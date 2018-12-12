Keban'da Typ Kuraları Çekildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında belediyede çalışacak 60 kişi ile DSİ Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde çalışacak 5 kişi kura ile belirlendi.

Keban Spor Salonu'nda istihdam edilecek adaylar için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kura ile belirlenen kişiler, 24 Aralık 2018'den itibaren 6 ay süreyle belediye ve DSİ bünyesinde görev yapacak.