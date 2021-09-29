Keban'da Türk Kızılay için kan bağışı

ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Elazığ Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen ve Türk Kızılay'ın başlattığı "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" kampanyasına çerçevesinde Değirmenbaşı Mahallesi Belediye Taziyeevinde 40 vatandaş kan bağışladı.

Kızılay Kan Merkezinde Dr. Mustafa Kalaç, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "En güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin, düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir. Milyonlarca insan hayatlarını tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu." dedi.