Keban'da Türk Kızılay için kan bağışı - Haberler
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Keban'da Türk Kızılay için kan bağışı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da Türk Kızılay için kan bağışı

Keban ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Elazığ Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen ve Türk Kızılay'ın başlattığı "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" kampanyasına çerçevesinde Değirmenbaşı Mahallesi Belediye Taziyeevinde 40 vatandaş kan bağışladı.

Kızılay Kan Merkezinde Dr. Mustafa Kalaç, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "En güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin, düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir. Milyonlarca insan hayatlarını tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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