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Keban'da Trafik Komisyonu toplantısı yapıldı

AA, Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da Trafik Komisyonu toplantısı yapıldı

Keban ilçesinde Trafik Komisyon toplantısı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keban ilçesinde Trafik Komisyon toplantısı düzenlendi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut başkanlığında Trafik Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçe trafik sorunları ile ilgili konular karara bağlandı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Erkan Aktaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül katıldı.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Hisarcık, Keban, Güncel, Haber

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