Keban'da Tohumların Yolculuğu Başladı
Keban ilçesinde Tohumların Yolculuğu Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Keban ilçesinde Tohumların Yolculuğu Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, Tohumların Yolculuğu Ulusal eTwinning Projesi kapsamında sınıf öğretmenleri Tamer Karakan nezaretinde tohumları uçan balonlara bağlayarak gökyüzüne bıraktı.
Sınıf öğretmeni Tamer Karakan ağaç sevgisini çocuklara aşılamak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Gökyüzünde doğada patlayan balonlarda bulunan tohumlar toprakla buluşacak." dedi.
Kaynak: AA