Keban'da tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı Keban ilçesinden başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar onuruna veda yemeği düzenlendi.

Keban ilçesinden başka illere tayini çıkan hakim ve savcılar onuruna veda yemeği düzenlendi.

Keban Adliye personelleri tarafından bir tesiste düzenlenen veda yemeğine, tayinleri çıkan hakim ve savcılar ve adliye personeli katıldı.

Yemekten sonra tayinleri çıkan hakim ve savcılar veda konuşması yaparak, teşekkür etti.

Kaynak: AA