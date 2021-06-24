Keban'da Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kongresi yapıldı

Keban ilçesinde Anadolu Meleği Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kongresi yapıldı.

Keban ilçesinde Anadolu Meleği Keban Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kongresi yapıldı.

Kooperatif binasında ve tek liste halinde gidilen kongrede, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı başkanlığa seçildi.

Atlı, 12 olan kooperatif üye sayısını artıracaklarını belirterek, kooperatif bünyesinde 5 sera ile 1 üzüm bağı olduğunu söyledi.

Seralarda el birliğiyle bu yıl domates, biber ve salatalık fidesi diktiklerini aktaran Atlı, "Bu kooperatif aracılığıyla kadınlarımızın ekonomik özgürlüğünü kazanmaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Kadınlarımız çalışacaklar, üretecekler ve evlerine ekonomik bir katkıları olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan