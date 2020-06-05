Keban'da sosyal mesafe ile cuma namazı kılındı
Elazığ'ın Keban ilçesinde Kovid-19 tedbirleri ile cuma namazı kılındı.
05.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:04
Elazığ'ın Keban ilçesinde Kovid-19 tedbirleri ile cuma namazı kılındı.
İlçe Müftülüğü tarafından cami avlularında ve açık alanlarda gerekli tedbirler alınarak cuma namazı kılınması sağlandı.
İlçede namaz kılınan alanlar arasında Fırat Mahallesinde bulunan Musa Coşkun Ortaokulu bahçesi spor sahası, Baraj Camisi bahçesi ve köyler de yer aldı.
Kaynak: AA