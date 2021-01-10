Keban'da sis
Elazığ'ın Keban ilçesindeki 1530 rakımlı Zırkı bölgesinde kış aylarında sisin oluşturduğu manzara ilgi görüyor.
Elazığ'ın Keban ilçesindeki 1530 rakımlı Zırkı bölgesinde kış aylarında sisin oluşturduğu manzara ilgi görüyor.
İlçede yaklaşık 10 gündür etkili olan görüş mesafesini düşürdü.
Ulaşımı olumsuz etkileyen sis Zırkı bölgesinde görsel bir güzelliğe dönüşüyor.
Keban'ın Kurşunkaya, Çevrekaya, Kuşçu, Örenkaya, Üçpıpınar, Gökbelen, Göldere, Akçatepe, Koyunuşağı, Topkıran köylerinde yaşayan vatandaşlar sis nedeniyle oluşan manzaradan memnun.
Göldere köyünde yaşayan Mustafa Turan, bölgedeki köylerin oluşan manzara ile ilgi gördüğünü söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan