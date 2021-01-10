Keban'da sis
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Keban'da sis

10.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:41

Elazığ'ın Keban ilçesindeki 1530 rakımlı Zırkı bölgesinde kış aylarında sisin oluşturduğu manzara ilgi görüyor.

Elazığ'ın Keban ilçesindeki 1530 rakımlı Zırkı bölgesinde kış aylarında sisin oluşturduğu manzara ilgi görüyor.

İlçede yaklaşık 10 gündür etkili olan görüş mesafesini düşürdü.

Ulaşımı olumsuz etkileyen sis Zırkı bölgesinde görsel bir güzelliğe dönüşüyor.

Keban'ın Kurşunkaya, Çevrekaya, Kuşçu, Örenkaya, Üçpıpınar, Gökbelen, Göldere, Akçatepe, Koyunuşağı, Topkıran köylerinde yaşayan vatandaşlar sis nedeniyle oluşan manzaradan memnun.

Göldere köyünde yaşayan Mustafa Turan, bölgedeki köylerin oluşan manzara ile ilgi gördüğünü söyledi.

Keban'da sis
Keban'da sis

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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