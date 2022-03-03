Keban'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafikte uymaları gereken kurallarla ilgili eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından trafik tedbirleri kapsamında eğitimler düzenleniyor.

Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Eker tarafından, Atatürk İmam-hatip Ortaokulunda ve Keban Çok Programlı Lisesinde eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.