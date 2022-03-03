Keban'da öğrencilere trafik eğitimi verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keban'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

AA, Pirhasan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Keban'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafikte uymaları gereken kurallarla ilgili eğitim verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde polis ekiplerince öğrencilere trafikte uymaları gereken kurallarla ilgili eğitim verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından trafik tedbirleri kapsamında eğitimler düzenleniyor.

Bu kapsamda, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Eker tarafından, Atatürk İmam-hatip Ortaokulunda ve Keban Çok Programlı Lisesinde eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Hisarcık, Elazığ, Polis, Keban, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title