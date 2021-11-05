Keban'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Keban ilçesinde trafik ekiplerince öğrencilere trafikte uymaları gereken konularla ilgili eğitim verildi.

Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında eğitimler düzenleniyor.

Bu kapsamda, Keban İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği Görevli Polis Memuru Mehmet Eker tarafından anaokulu ve ilkokul öğrencilerine, "Trafik Tedbirleri ve Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında eğitim verildi.

Öğrenciler, trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konularda bilgilendirildi.

Eğitimden sonra tüm öğrencilere trafik dedektifi kartı dağıtıldı.