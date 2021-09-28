Keban'da öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı
AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban ilçesinde, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığı tarafından "kardeş okul" kapsamında Keban Fevzi Çakmak İlkokulunda tüm öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığı tarafından "kardeş okul" kapsamında Keban Fevzi Çakmak İlkokulunda tüm öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.
Kırtasiye dağıtımına Türk Kızılayı Keban Temsilci Koordinatörü Hasan Doğan, Keban Genç Kızılay Temsilcisi Ayşe Şahin ve Fevzi Çakmak İlkokulu öğretmenleri katıldı.
Şahin, tüm öğrencilere kırtasiye malzemelerini dağıttıklarını belirterek, "Hayırlı olsun." dedi.