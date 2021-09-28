Keban'da öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı - Haberler
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Keban'da öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı

Keban ilçesinde, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığı tarafından "kardeş okul" kapsamında Keban Fevzi Çakmak İlkokulunda tüm öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde, Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığı tarafından "kardeş okul" kapsamında Keban Fevzi Çakmak İlkokulunda tüm öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Kırtasiye dağıtımına Türk Kızılayı Keban Temsilci Koordinatörü Hasan Doğan, Keban Genç Kızılay Temsilcisi Ayşe Şahin ve Fevzi Çakmak İlkokulu öğretmenleri katıldı.

Şahin, tüm öğrencilere kırtasiye malzemelerini dağıttıklarını belirterek, "Hayırlı olsun." dedi.

Keban'da öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı

Keban'da öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı

Keban'da öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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