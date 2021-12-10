Keban'da öğrencilere giyim yardımı

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ İl Şube Başkanlığınca düzenlenen "Minik eller üşümesin" kampanyası çerçevesinde Kızılay Keban Temsilciliği tarafından öğrencilere yapılan yardımlar dağıtıldı.

Kızılay Keban Temsilci Koordinatörü Hasan Doğan, Keban Genç Kızılay Temsilcisi Ayşe Şahin ve gönüllüler ilçe merkezinde 6 okulda 800 öğrenciye içinde çorap, bere, atkı ve eldiven olan yardımları dağıttı.

Doğan, "Yardımları çocuklara dağıtarak kış mevsiminde okula gelip giderken minik yüreklerinin üşümesinin önüne geçeceğiz. Bu ve benzeri etkinliklerle çocuklara ulaşmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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