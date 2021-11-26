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Keban'da muhtarlara eğitim verildi

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da muhtarlara eğitim verildi

Keban'da İlçe Nüfus Müdürlüğünce mekansal adres kayıt sistemi hakkında muhtarlara eğitim verildi.

Keban'da İlçe Nüfus Müdürlüğünce mekansal adres kayıt sistemi hakkında muhtarlara eğitim verildi.

İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Sayar, Kaymakamlık Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonunda muhtarlara verilen eğitimde, sistemin nasıl çalıştığını aktardı.

Sistemin faydalarını anlatan Sayar, "Sistem, yerel yönetimlerin dijital dönüşüme, afet ve acil durumlara hızlı ve etkin müdahale, güvenlik birimlerinin suç ve suçluyla mücadelesine, ulaşım, sağlık eğitim gibi birçok alanda mekansal ve demografik analizlere, akıllı kent ve uygulamaları ve kentleşme politikalarına, mekansal ve kişisel veriye dayalı daha gerçekçi politikalara, mekansal ve kişisel veriye dayalı daha gerçekçi politikalara imkan sağlayan bir sistem olması nedeniyle önemli bir yere sahip." dedi.

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AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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