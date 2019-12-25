Keban'da Milli Birlik ve Beraberlik Konseri

25.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:32

Elazığ Kültür ve Musiki Derneği Keban'da konser verdi.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonundaki program, Elazığ Kültür ve Musiki Derneği Başkan Yardımcı Nihat Akyol'un Kur'an tilaveti ile başladı.

Elazığ Kültür ve Musiki Derneği Başkanı Abdulaziz Koç yaptığı konuşmada, programı birlik ve beraberliğe katkı sunmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Solistler Onur Tosun, Dilan Gündüz ve Onur Kıstak'ın çeşitli şarkılar seslendirdiği etkinliği Keban Kaymakamı Ersin Tepeli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül da izledi.

Kaynak: AA