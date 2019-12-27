Keban'da Mehmet Akif Ersoy için hatim
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Keban'da Mehmet Akif Ersoy için hatim

Keban İlçe Müftülüğünce vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy için tüm camilerde hatim okutuldu.

27.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:08
Keban'da Mehmet Akif Ersoy için hatim

İlçe Müftülüğünce vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla için tüm camilerde hatim okutuldu.

İlçe Müftüsü Abdullah Temizkan, İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yılında saygıyla andıklarını belirtti.

Temizkan, Ersoy için İlçe Müftülüğümüz tüm camilerde din görevlilerimiz ve vatandaşların katılımıyla hatim okuttuklarını belirterek, "Allah kabul etsin. Allah bir daha bu millette İstiklal Marşını yazdırmasın." dedi.

Kaynak: AA
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