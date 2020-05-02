Keban'da maske üreten kursiyerlere hediye

Keban İlçe Halk Eğitim Merkezinde gönüllü maske üretenler kursiyerlere bir firma bir kutu alabalık hediye etti.

Keban İlçe Halk Eğitim Merkezinde gönüllü maske üretenler kursiyerlere bir firma bir kutu alabalık hediye etti.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde gönüllü olarak maske üreten 18 kursiyer ve 2 usta öğreticiye, alabalık üretimi yapan bir firma destek olmak amacıyla 20 kutu alabalık hediye olarak verdi.

Firma yetkilisi Ege Erden, gönüllü olarak maske üreten kadınlara destek olmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA