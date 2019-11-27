Keban'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı
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Keban'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

27.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:28
Keban'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı

'ın ilçesinde toplantısı yapıldı.

Keban Kaymakamı başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri Muzaffer Bulut ve Cevdet Doğan Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Köylere Hizmet Götürme Birliği Sorumlusu Samet Bayir ve 30 köyün muhtarı katıldı.

Kaymakam Tepeli, köylerde sorunların çözülmesi ve buralara daha fazla hizmet götürülmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA
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