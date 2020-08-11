Keban'da Kovid-19 denetimi Elazığ'ın Keban ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Keban Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Selahattin Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ilçedeki cadde, sokaklarda esnaf ve vatandaşlarla biraraya gelerek, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi.

Karaosmanoğlu, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olunması için uyarılarda bulundu.

Denetimlere ilişkin konuşan Karaosmanoğlu, "İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir." dedi.

Kaynak: AA