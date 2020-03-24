Keban'da koronavirüs tedbirleri Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında esnaf bilgilendirildi.

Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında esnaf bilgilendirildi.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keban Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından denetim yapıldı.

Denetimde, esnafa koronavirüs salgına karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Kaynak: AA