Keban'da koronavirüs tedbirleri
Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında esnaf bilgilendirildi.
24.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:26
Keban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında esnaf bilgilendirildi.
Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keban Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından denetim yapıldı.
Denetimde, esnafa koronavirüs salgına karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.
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Kaynak: AA