Keban'da koranavirüs tedbirleri
Keban'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19)k tedbirleri sürüyor.
05.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:46
Keban'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19)k tedbirleri sürüyor.
Keban Belediyesi Fen İşleri ekipleri salgınına karşı Keban Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği ve Keban K-2 Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz kurumunda dezenfeksiyon yaptı.
Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, salgınına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, zorunlu olmadıkça vatandaşladan dışarı çıkmamalarını istedi.
Kaynak: AA