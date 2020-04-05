Keban'da koranavirüs tedbirleri Keban'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19)k tedbirleri sürüyor.

Keban'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19)k tedbirleri sürüyor.

Keban Belediyesi Fen İşleri ekipleri salgınına karşı Keban Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği ve Keban K-2 Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz kurumunda dezenfeksiyon yaptı.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, salgınına karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, zorunlu olmadıkça vatandaşladan dışarı çıkmamalarını istedi.

Kaynak: AA