Keban'da kooperatifleşme konulu toplantı gerçekleştirildi Elazığ'ın Keban İlçesi'nde Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreten kadınlara yönelik kooperatifleşme konulu toplantı yapıldı.

Elazığ'ın Keban İlçesi'nde Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreten kadınlara yönelik kooperatifleşme konulu toplantı yapıldı.

Keban Elektrik Üretim Anonim Şirketinde gerçekleştirilen toplantıda, Keban Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi'nde üretim yapan kadınlara kooperatifçiliğin yararları ve faydaları ile kadın kooperatifleri hakkında uzmanlar tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantıya, Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ile Keban Anadolu Meleği Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi'nde faaliyet gösteren kadınlar katıldı.

Kaynak: AA