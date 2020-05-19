Keban'da kompozisyon yarışması
Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı dolaysıyla kompozisyon yarışması düzenledi.
19.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:30
Keban ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yılı dolaysıyla kompozisyon yarışması düzenledi.
Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdulkadir Soylu, düzenledikleri kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdiklerini söyledi.
Öğrencileri evlerinde ziyaret ettiklerini kaydeden Soylu, "Ziyarette öğrencilerimize ödüllerini verdik. Onları tebrik ediyorum." dedi.
Kaynak: AA