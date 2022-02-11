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Keban'da Kızılay için kan bağışı

AA, Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da Kızılay için kan bağışı

Türk Kızılay'ın başlattığı "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" kampanyası kapsamında Keban ilçesinde 42 vatandaş kan bağışında bulundu.

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay'ın başlattığı "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" kampanyası kapsamında Keban ilçesinde 42 vatandaş kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi ve Keban Kızılay Temsilciliği tarafından kampanya kapsamında organize edilen etkinlikle vatandaşlar kan bağışladı.

Kızılay Kan Merkezinde Dr. İbrahim Çiftçi, kampanyaya destek vererek kan bağışında bulunan 42 kişiye teşekkür etti.

Çiftçi, "Dünyadaki uygulamalar ve araştırmalar göstermektedir ki, en güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir. Milyonlarca insan hayatlarını tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Kan Bağışı, Kızılay, Elazığ, Türk, Güncel, Haberler

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