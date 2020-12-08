Keban'da Kızılay için gönüllü kan bağışı
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Keban'da Kızılay için gönüllü kan bağışı

08.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:28
Keban'da Kızılay için gönüllü kan bağışı

Keban ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Keban ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Elazığ Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından organize edilen ve Türk Kızılay'ın başlattığı Kan Bağışı Hayat Kurtarır kampanyasına çerçevesinde Kızılay personelleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanında mobil kan bağışı otobüsünde 42 vatandaş kan bağışladı.

Kızılay Kan Merkezinde Dr. Mustafa Kalaç, kampanyaya destek veren vatandaşlar teşekkür ederek, "En güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin, düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir. Milyonlarca insan hayatlarını tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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