Keban'da "Kan bağışı hayat kurtarır" kampanyasına destek
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Elazığ'ın Keban ilçesinde başlatılan "Kan bağışı hayat kurtarır" kampanyasına vatandaşlar destek verdi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde başlatılan "Kan bağışı hayat kurtarır" kampanyasına vatandaşlar destek verdi.
Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından başlatılan kampanya kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanındaki mobil kan bağışı otobüsüne gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.
Doktor Adem Yılmaz, kampanyaya kan vererek katılan ve destek olan 50 kişiye teşekkür ettiklerini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan