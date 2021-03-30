Keban'da "Kan bağışı hayat kurtarır" kampanyasına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Keban'da "Kan bağışı hayat kurtarır" kampanyasına destek

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da 'Kan bağışı hayat kurtarır' kampanyasına destek

Elazığ'ın Keban ilçesinde başlatılan "Kan bağışı hayat kurtarır" kampanyasına vatandaşlar destek verdi.

Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde başlatılan "Kan bağışı hayat kurtarır" kampanyasına vatandaşlar destek verdi.

Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi tarafından başlatılan kampanya kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanındaki mobil kan bağışı otobüsüne gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Doktor Adem Yılmaz, kampanyaya kan vererek katılan ve destek olan 50 kişiye teşekkür ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Adrian Sezen Aksu Birkan Sokullu
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keban'da "Kan bağışı hayat kurtarır" kampanyasına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 12:15:53. #1.15#
title