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Keban'da kadınlara sağlık semineri verildi

AA - Pirhasan Doğan - Güncel
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Keban'da kadınlara sağlık semineri verildi

Keban Belediyesince kadınlara yönelik sağlık konusunda seminer düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keban Belediyesince kadınlara yönelik sağlık konusunda seminer düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda, Keban Belediyesi ve Elazığ'daki özel bir hastane işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte uzman doktorlar tarafından kadınlara çeşitli sağlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Kadınlar seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Elazığ, Keban, Güncel, Haberler

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