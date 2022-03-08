Keban'da kadınlara sağlık semineri verildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Keban Belediyesince kadınlara yönelik sağlık konusunda seminer düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda, Keban Belediyesi ve Elazığ'daki özel bir hastane işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte uzman doktorlar tarafından kadınlara çeşitli sağlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Kadınlar seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.