Keban'da "Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi" tanıtıldı

31.10.2019 17:00

Mimar Özgül Öztürk tarafından Keban ilçesinde inşası süren tamamlandığında Keban Belediyesine hibe edilecek Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi Proje'sinin tanıtımı yapıldı.

Keban Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen toplantıda Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Kenan Peker konuşma yaptı.

Mimar Öztürk ise topraktan inşa edilen merkez ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Daha sonra Türk Halk Müziği sanatçısı Aygün Çam türkü seslendirdi.

Toplantıya, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, TEİAŞ 13. İletim Grup Müdürü Adnan Saraç, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Havabulut, AK Parti Keban İlçe Başkanı Yusuf Demir, CHP Keban İlçe Başkanı Seyfettin Bibar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA