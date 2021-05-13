Keban'da ilçe protokolü polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı
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Keban'da ilçe protokolü polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı

Keban'da ilçe protokolü polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Keban ilçesinde protokol polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde protokol polis, asker ve sağlık personelinin bayramını kutladı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut beraberinde Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yurtseven, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut ve beraberindekiler bayramı görevi başında geçiren polis, asker ve sağlık personelinin bayramı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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