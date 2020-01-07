Keban'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapıldı
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Keban'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapıldı

Keban ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapıldı.

07.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:08
Keban'da ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapıldı

ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapıldı.

Ülkü Ocakları, Keban ilçesinde Atatürk İlkokulunda 110 ve Fevzi Çakmak İlkokulunda 35 öğrenciye kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.

Dağıtım programına, Türk Eğitim Sendikası Elazığ Şube Başkanı Talat Efe, Türk Eğitim Sendikası Keban İlçe Temsilcisi Mümine Güher Özercan İlhan, Elazığ Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Çiçek, Keban Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Albayrak ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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