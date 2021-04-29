Keban'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı ulaştırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Keban'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı ulaştırılıyor

Keban'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı ulaştırılıyor
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Almanya'da yaşayan gurbetçi ailelerin sunduğu destekle Keban ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere giysi ve gıda yardımı yapılıyor.

Almanya'da yaşayan gurbetçi ailelerin sunduğu destekle Keban ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere giysi ve gıda yardımı yapılıyor.

Gurbetçiler tarafından gönderilen nakdi destek ile alışveriş kartları ailelere dağıtılmaya başlandı.

Keban'da yaşayan ve Almanya'dan gönderilen yardımları vatandaşlara ulaştıran Fethi Ahmet Bezgin, birlik ve dayanışmanın önemine değindi.

Bezgin, "Ülkemiz ve bütün dünya şu anda virüs ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. İhtiyaç sahibi aileleri ramazan ayında yalnız bırakmayarak elimizden geldiğince yardımları ulaştırmaya gayret edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı
Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış
Bakan Soylu sayı verdi! Gri pasaportla yurt dışına gidip dönmeyenlerin sayısı bilinenden daha fazlaymış
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek aşının tarihini verdi ama büyük bir sorun var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Süleyman Soylu Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Keban'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı ulaştırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 12:00:57. #1.14#

title