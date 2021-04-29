Keban'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı ulaştırılıyor
Almanya'da yaşayan gurbetçi ailelerin sunduğu destekle Keban ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere giysi ve gıda yardımı yapılıyor.
Almanya'da yaşayan gurbetçi ailelerin sunduğu destekle Keban ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere giysi ve gıda yardımı yapılıyor.
Gurbetçiler tarafından gönderilen nakdi destek ile alışveriş kartları ailelere dağıtılmaya başlandı.
Keban'da yaşayan ve Almanya'dan gönderilen yardımları vatandaşlara ulaştıran Fethi Ahmet Bezgin, birlik ve dayanışmanın önemine değindi.
Bezgin, "Ülkemiz ve bütün dünya şu anda virüs ile karşı karşıya kalmış bulunuyor. İhtiyaç sahibi aileleri ramazan ayında yalnız bırakmayarak elimizden geldiğince yardımları ulaştırmaya gayret edeceğiz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan