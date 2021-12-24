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Keban'da giyim yardımı yapıldı

Keban'da giyim yardımı yapıldı
AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Elazığ İl Şubesi tarafından düzenlenen "minik eller üşümesin" kampanyası çerçevesinde Kızılay Keban Temsilciliği tarafından okullarda kışlık giyim malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay Elazığ İl Şubesi tarafından düzenlenen "minik eller üşümesin" kampanyası çerçevesinde Kızılay Keban Temsilciliği tarafından okullarda kışlık giyim malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay gönüllü ekibi tarafından Fevzi Çakmak ve Atatürk İlkokulundaki tüm öğrencilere içinde çorap, bere, atkı ve eldiven olan hediye poşetleri verildi.

Türk Kızılay Keban Temsilci Koordinatörü Hasan Doğan, "Yardımı çocuklara dağıtarak kış mevsiminde minik yüreklerin üşümesinin önüne geçeceğiz. Bu ve benzeri etkinliklerle çocuklarımıza ulaşmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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