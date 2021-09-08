Keban'da Genç Çiftçi Projesiyle mantar yetiştirme tesisi kuruldu

Keban ilçesinde Genç Çiftçi Projesiyle mantar yetiştirme tesisi kuruldu.

Keban ilçesinde Genç Çiftçi Projesiyle mantar yetiştirme tesisi kuruldu.

Kaymakam Hasan Akbulut, Genç Çiftçi Projesi kapsamında yüzde 100 hibe ile kurulan Hüseyin Can'a ait mantar yetiştirme tesisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Çiftçilerin imkanlar dahilinde her zaman yanlarında olacaklarını belirten Akbulut, "Üretim konusunda yaşadığı zorluklara rağmen emeğinden ve mücadelesinden dolayı genç girişimcimizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi.

Can da yetiştirdiği mantarı bölge illere sattığını aktararak, hava şartlarına bağlı olarak istiridye mantarı üretimine de başlayacağını bildirdi.

Akbulut'a, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan