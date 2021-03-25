Keban'da Fırat Köprüsü olta balıkçılığına açıldı
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Keban'da Fırat Köprüsü olta balıkçılığına açıldı

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da Fırat Köprüsü olta balıkçılığına açıldı

Keban ilçesinde Fırat Köprüsü olta balıkçılığına açıldı.

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Keban ilçesinde Fırat Köprüsü olta balıkçılığına açıldı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut izin levhasını Fırat Köprüsüne astı.

Akbulut, "Köprünün batı yakası akşam 19.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında trafiği aksatmayacak şekilde amatör olta balıkçılığına açılarak faaliyete geçilmiştir. Hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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