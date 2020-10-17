Keban'da engellilere akülü araç desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Keban'da engellilere akülü araç desteği

17.10.2020 12:13 | Son Güncelleme: 17.10.2020 12:13
Keban'da engellilere akülü araç desteği

Elazığ ve Keban Ülkü Ocakları başkanlığı tarafından hayırseverlerin katkısı ile temin edilen akülü araçlar engellilere teslim edildi.

Elazığ ve Keban Ülkü Ocakları başkanlığı tarafından hayırseverlerin katkısı ile temin edilen akülü araçlar engellilere teslim edildi.

Elazığ Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Ali Çiçek, hayırseverlerin desteğiyle bedensel engellilere akülü araç desteğini sürdüreceklerini belirtti.

"Engelsiz Elazığ" sloganıyla yola çıktıklarını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Engelli olmak, yaşamın her alanında zor. Bulunduğumuz her alanda engelli vatandaşlara yardımcı olmak, insanlığın asli görevi. Her sağlıklı birey birer engelli adayı. Hayırsever vatandaşların desteğiyle alınan 3 akülü aracı engellilerimize ulaştırıyoruz. Katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.

Keban Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Albayrak da, engelli vatandaşlara akülü araç hediye ettiklerini belirterek, hayırsever vatandaşların desteğiyle alınan yardımların engellilere ulaştırıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hadise Sezen Aksu Özgü Namal
Spor Mert Günok Şenol Güneş Fatih Terim Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Füze Çocuk S 400 Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keban'da engellilere akülü araç desteği - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 12:16:28. #1.15#
title