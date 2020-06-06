Keban'da D-260 kara yolu yarın 2 saat ulaşıma kapatılacak
Keban'da D-260 kara yolu yarın 2 saat ulaşıma kapalı olacak.
06.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:23
Keban'da D-260 kara yolu yarın 2 saat ulaşıma kapalı olacak.
Elazığ Karayolları 8 Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılacak yol çalışması nedeniyle Elazığ, Malatya, Erzincan ve Sivas arasında ulaşımı sağlayan Elazığ-Keban D-260 kara yolunda Çalık köyü soğanlı mevkisinde yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.
Çalık köyü Soğanlı mevkisinde 16 Mayıs'ta heyelan meydana gelmişti.
Kaynak: AA