Keban'da cuma namazı çıkışında vatandaşlara çikolata ikram edildi
Keban Genç Kızılay Temsilciliği "Hilalin Gölgesinde" projesi kapsamında Kadir Gecesi öncesi cuma namazı çıkışı vatandaşlara çikolata dağıttı.
Keban Genç Kızılay Temsilciliği "Hilalin Gölgesinde" projesi kapsamında Kadir Gecesi öncesi cuma namazı çıkışı vatandaşlara çikolata dağıttı.
Keban Kızılay İlçe ile Genç Kızılay Temsilciliği tarafından Kadir Gecesi öncesi ilçe merkezinde bulunan 5 camide cuma namazı çıkışı vatandaşlara çikolata ikramında bulundu.
Genç Kızılay Keban İlçe Başkanı Ayşe Şahin "Vatandaşlarımıza gül suyu ve çikolata ikram ettik. Kadir Gecesini kutladık." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan