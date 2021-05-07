Keban'da cuma namazı çıkışında vatandaşlara çikolata ikram edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Keban'da cuma namazı çıkışında vatandaşlara çikolata ikram edildi

Keban'da cuma namazı çıkışında vatandaşlara çikolata ikram edildi
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Keban Genç Kızılay Temsilciliği "Hilalin Gölgesinde" projesi kapsamında Kadir Gecesi öncesi cuma namazı çıkışı vatandaşlara çikolata dağıttı.

Keban Genç Kızılay Temsilciliği "Hilalin Gölgesinde" projesi kapsamında Kadir Gecesi öncesi cuma namazı çıkışı vatandaşlara çikolata dağıttı.

Keban Kızılay İlçe ile Genç Kızılay Temsilciliği tarafından Kadir Gecesi öncesi ilçe merkezinde bulunan 5 camide cuma namazı çıkışı vatandaşlara çikolata ikramında bulundu.

Genç Kızılay Keban İlçe Başkanı Ayşe Şahin "Vatandaşlarımıza gül suyu ve çikolata ikram ettik. Kadir Gecesini kutladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Keban'da cuma namazı çıkışında vatandaşlara çikolata ikram edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:39:35. #1.16#

title