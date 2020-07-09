Keban'da çıkan yangın üniversiteye sıçramadan söndürüldü
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Keban'da çıkan yangın üniversiteye sıçramadan söndürüldü

Yangın alevlerinden görüntüler Dumanların yükselmesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Görgü tanığı çocuk ile röportaj Keban'da çıkan yangın üniversiteye sıçramadan söndürüldü ELAZIĞ (AA) Elazığ'ın Keban ilçesinde rüzgarın etkisi ile havalanan brandanın elektrik tellerine değmesi...

09.07.2020 09:10 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:15

Yangın alevlerinden görüntüler

Dumanların yükselmesi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Görgü tanığı çocuk ile röportaj Keban'da çıkan yangın üniversiteye sıçramadan söndürüldü

ELAZIĞ (AA) Elazığ'ın Keban ilçesinde rüzgarın etkisi ile havalanan brandanın elektrik tellerine değmesi sonucunda çıkan yangın, Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu idari bina ve lojmanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerine gelen Keban Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Orman İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın F.Ü. Keban Meslek Yüksek Okulu idari bina ve lojmanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, 5 dönüm otluk alanın içerisinde bulunan ağaçlar da zarar gördü. Rüzgarın etkili olması nedeniyle uzun süre soğutma çalışması yapıldı.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı,F.Ü. Keban MYO Müdürü Prof.Dr. Kadir Demirelli söndürme çalışmalarını yakından izlediler.

Keban'da çıkan yangın üniversiteye sıçramadan söndürüldü

Kaynak: AA

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