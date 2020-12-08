Keban'da çiftçiye 27 bin badem fidanı dağıtıldı
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Keban'da çiftçiye 27 bin badem fidanı dağıtıldı

08.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:30
Keban'da çiftçiye 27 bin badem fidanı dağıtıldı

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticiye 27 bin badem fidanı dağıttı.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticiye 27 bin badem fidanı dağıttı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, yüzde 50 hibe desteğiyle 250 çiftçiye, 27 bin tüplü badem dağıtımını yaptıklarını söyledi.

Dağıtılan fidanların dikimi gerçekleştiğinde 675 dekarlık badem bahçesinin ilçeye kazandırılmış olacağını aktaran Karahan, "Bademlerin, üreticilerimize bol kazanç getirmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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