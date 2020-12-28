Keban'da çiftçiye 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinde çiftçilere 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı Keban Hükümet Konağı önünde çiftçiye ceviz fidanlarının verildiği programa katılan Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, "Halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz.