Keban'da çiftçiye 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı
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Keban'da çiftçiye 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı

28.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:31

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinde çiftçilere 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı Keban Hükümet Konağı önünde çiftçiye ceviz fidanlarının verildiği programa katılan Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, "Halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Keban ilçesinde çiftçilere 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Keban Hükümet Konağı önünde çiftçiye ceviz fidanlarının verildiği programa katılan Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, "Halkımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah ilerde cevizlerimizi bol bol yeriz." dedi.

Programa Keban Tarım ve Orman Müdürü Ziayaddin Seçkin, Keban Orman İşletme şefi Ömer Şerbet ve vatandaşlar katıldı.

Keban'da çiftçiye 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı
Keban'da çiftçiye 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı
Keban'da çiftçiye 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı
Keban'da çiftçiye 2 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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