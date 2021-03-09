Meyvecilik gelişsin diye 200 çiftçiye meyve fidanı dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Meyvecilik gelişsin diye 200 çiftçiye meyve fidanı dağıtıldı

09.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:05
Meyvecilik gelişsin diye 200 çiftçiye meyve fidanı dağıtıldı

Meyveciliğin gelişmesi adına Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Proje kapsaında meyveciliğin gelişimi için 13 bin meyve fidanı 200 çiftçi arasında dağıtıldı.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyveciliği geliştirme projesi kapsamında 200 çiftçiye 13 bin meyve fidanı dağıttı.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Turan Karahan, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanan ceviz, kayısı ve fıstık fidanlarının üreticilere bol kazanç getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından, 200 çiftçiye, 7 bin ceviz, 3 bin fıstık, 3 bin kayısı olmak üzere toplamda 13 bin fidan dağıtımı yapıldı.

Törene, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Tarım Müdürü Ziyaddin Seçkin, İl Meclis üyesi Cevdet Doğan, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Hakan Yılmaz Ayşegül Çınar Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meyvecilik gelişsin diye 200 çiftçiye meyve fidanı dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 15:07:09. #1.16#
title